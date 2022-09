Se avete sempre voluto giocare al quinto capitolo di Super Mario Bros ci sono ottime notizie. Sfruttando Mario Maker, infatti, un giocatore è riuscito a creare un intero, nuovo gioco della serie. L’opera è decisamente incredibile, soprattutto considerando che di cloni del gioco ce ne sono diversi ed è molto facile imbattersi in opere fan game, ma è la prima volta che un intero gioco completo viene realizzato sfruttando l’editor creato da Nintendo.

Il progetto è in sviluppo da tantissimo tempo, ovvero dal 2015, ben prima che la seconda iterazione di Mario Maker vedesse la luce. L’idea dietro era quella di rendere il gioco un vero e proprio titolo prodotto da Nintendo. L’obiettivo è stato raggiunto, almeno stando a guardare i numeri. Super Mario Bros. 5 è infatti composto da 40 livello, sparsi per 8 mondi ed è stato realizzato utilizzando i template del NES e del Super Nintendo. Sono presenti 24 livelli con gli asset di Super Mario World, 14 dal terzo capitolo e due dal primo, storico capitolo. Chiaramente non è possibile utilizzare asset originali, ma a renderlo un vero gioco Nintendo ci pensa il game design e ovviamente il level design.

“Il gameplay richiama perfettamente lo stile dei giochi Nintendo. Non lo sto dicendo per prendervi in giro: volevo davvero realizzare qualcosa che fosse molto simile a ciò che produce Nintendo. Provatelo immediatamente, spero che vi divertiate”, si legge nel cinguettio che annuncia l’uscita di questo speciale progetto. Potete provarlo anche voi, utilizzando il codice che trovate nel tweet disponibile subito qui in basso.

I’ve finally finished creating my Super World in Mario Maker 2 and have unofficially named it Super Mario Bros 5. I’ve been working towards this moment since 2015, trying to create a classic Mario game that plays as if Nintendo created it themselves. pic.twitter.com/eUNvHQysVq — Metroid Mike 64 (@MetroidMike64) September 25, 2022

Chiaramente, per poter utilizzare e provare questa speciale avventura è necessario utilizzare Super Mario Maker 2, disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.