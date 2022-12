Uno dei nuovi trend del cinema e delle serie TV sembra essere quello di trasporre sul grande e piccolo schermo tutta una serie di produzioni nate nel mondo dei videogiochi. Oltre ai due apprezzatissimi film di Sonic The Hedgehog e la serie TV Arcane sull’universo di League of Legends, sappiamo che prossimamente arriveranno in TV e al cinema altri due grandi progetti che promettono molto bene: la serie di The Last of Us e il film d’animazione di Super Mario Bros.

Chris Pratt - Super Mario nel trailer del Film

Proprio quest’ultimo progetto cinematografico di Nintendo e Illumination Studio, sta incuriosendo moltissimo gli appassionati del mondo di Super Mario. Il film arriverà non prima del prossimo aprile 2023, e per ingannare l’attesa, alcuni fan dell’opera Nintendo hanno deciso di creare dei fantastici tributi. Uno dei più recenti ci permette di vedere come sarebbe l’ultimo trailer del film di Super Mario se fosse stato realizzato con la grafica di Mario 64.

Il film animato di Super Mario Bros ci ha ammaliati tutti grazie a un paio di trailer pieni di citazioni, personaggi e ambientazioni che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nei vari giochi del franchise Nintendo. Grazie a questo trailer fan-made, però, possiamo vedere come sarebbe apparso il film in uscita prossimamente se fosse stato realizzato completamente con lo stile poligonale del capitolo principale uscito su Nintendo 64.

Potete dare un’occhiata a questa versione alternativa dell’ultima trailer del film d’animazione di Super Mario Bros, e notare come tutte le scene appaiono con lo stile grafico old school di Mario 64. Di momenti indimenticabili ce ne sono già parecchi, ma per scoprire quali altre sorprese ci saranno nel lungometraggio ci toccherà aspettare fino al prossimo 6 aprile 2023, quando il film di Nintendo e Illumination Studios arriverà al cinema da noi in Italia.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.