Rispettando le indiscrezioni che volevano l’uscita di una revisione della celebre Nintendo Switch Mario Edition, al termine del Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder, Nintendo ha annunciato il tanto spoilerato modello OLED dedicato all’iconico idraulico.

In un momento in cui le indiscrezioni in merito alla prossima console di Nintendo sono oramai irrefrenabili, al punto che si vocifera sia stata fatta vedere a un numero molto circoscritto di addetti ai lavori in un evento a porte chiuse durante la Gamescom di Colonia, Nintendo continua imperterrita a puntare tutto sulla sua console ibrida, continuando a presentare titoli in uscita e varianti di Switch, dedicate ai giochi più importanti dell’anno.

Non stupisce, quindi, che anche per Super Mario Bors. Wonder arriverà una console dedicata, anche se in questo caso le scelte stilistiche sono state molto minimali e, per certi versi, anche meno interessanti della precedente “Mario Red Edition”.

La Nintendo Switch Modello OLED, nella colorazione Mario Red, difatti si limita a presentare uno chassis sobrio, un dock e dei Joy-Con in tinta “Rosso Mario” e una manciata di serigrafie poste sul retro, e all’interno, del dock.

Switch OLED

Nessuna serigrafia sulla parte frontale del dock e la scocca della console sarà in coordinato solo nella parte posteriore (nella precedente Mario Edition era integralmente colorata di rosso), probabilmente in virtù dei bordi dello schermo OLED.

All’interno del Dock si potranno trovare alcune linee di monete serigrafate sul blocco dell’alimentazione, mentre una piccola sagoma rappresentante Mario in procinto di saltare, si troverà sull’angolo, in basso a sinistra, del dock.

Come da tradizione il gioco non sarà incluso e il prezzo, per quanto al momento non sia stato confermato, si attesterà tra i 350€/360€ (salvo, ovviamente, sorprese dell’ultimo minuto).

La Nintendo Switch Modello OLED Super Mario Edition, è prevista per il prossimo 6 ottobre, 14 giorni prima dell’uscita di Super Mario Bros. Wonder.