Super Mario Collection: appare su Amazon la raccolta dei Mario 3D

Sono ormai diversi mesi che manca all’appello un nuovo Nintendo Direct, e a quanto pare, non sembra che nei piani della compagnia di Kyoto ci sia il solito appuntamento dedicato agli annunci durante il periodo estivo. Nonostante ciò, qualche settimana fa Nintendo ha voluto annunciare a sorpresa Paper Mario The Origami King, facendoci intuire che dei nuovi annunci per Nintendo Switch possono arrivare quando mono ce lo aspettiamo; proprio come la recente comparsa di Super Mario Collection su Amazon.

Anche se al momento la società giapponese non ha ancora confermato nulla, è stata creata una pagina Amazon della chiacchieratissima collection dedicata ai capitoli principali in tre dimensioni di Super Mario. Visitando la pagina non sarà possibile prenotare una copia del gioco, ma ciò che risulta curioso è che le informazioni riguardo Super Mario Collection sono già molteplici e molto specifiche, quasi a suggerire che l’annuncio ufficiale possa arrivare da un momento all’altro.

Innanzitutto, la cosa che cade all’occhio subito è la cover di Super Mario Collection che sembra molto dettagliata e attendibile. In secondo luogo la pagina Amazon del titolo è già stata farcita di dettagli molto minuziosi. Il prezzo di questa collection sarà di 59,99 Dollari e stando al negozio online il gioco uscirà il prossimo 13 novembre. Le cose interessanti arrivano ora, da quanto si può leggere Super Mario Colletcion includerà in un solo pacchetto i titoli: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Come detto poco fa, al momento attuale Nintendo non sta proferendo parola su quanto è apparso su Amazon ma, dato che per ora non è stato annunciato nessun nuovo Direct, pensiamo che o il tutto si rivelerà essere fasullo, o la presentazione di questa collection dedicata ai Super Mario 3D possa arrivare dal nulla come capitato col nuovo capitolo di Paper Mario. Credete che questa Super Mario Collection sia davvero nei piani di Nintendo?