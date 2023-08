Questo giorno prima o poi doveva arrivare. Nintendo ha confermato attraverso un tweet che Charles Martinet, la voce di Mario per oltre un quarto di secolo, non sarà più il “timbro” dietro l’iconico personaggio. Martinet ha dato vita all’amato idraulico dagli anni ’90, prestando la sua voce a titoli di punta come Super Mario 64, Super Mario Odyssey e Super Mario Galaxy, oltre a numerosi spin-off.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023

Martinet, tuttavia, non lascerà Nintendo, da oggi in avanti, infatti, diverrà un “Ambasciatore di Mario”. ma questo nuovo incarico segnerà inevitabilmente il suo allontanamento dalla registrazione delle voci dei personaggi per i futuri giochi dell’idraulico più famoso del mondo. La dichiarazione ufficiale dell’azienda afferma: “È stato un onore lavorare con Charles per dare vita a Mario per così tanti anni e vogliamo ringraziarlo e celebrarlo.”

La notizia dell’uscita di scena di Martinet come voce di Mario giunge in seguito alle speculazioni che erano emerse riguardo a un leggero cambiamento nella voce di Mario nei materiali promozionali del nuovo gioco Super Mario Bros. Wonder, previsto per il 20 ottobre. Tuttavia, al momento Nintendo non ha confermato se Martinet sarà coinvolto in Wonder o se quella potrebbe essere l’ultima occasione in cui darà vita al celebre idraulico.

Il contributo di Charles Martinet all’universo videoludico è stato immenso, lasciando un’eredità che sarà difficile da eguagliare. Lasciando il ruolo di voce di Mario, si apre ora un nuovo capitolo per lui e per il personaggio stesso, lasciando i fan in attesa di vedere come questa nuova fase si svilupperà e chi prenderà il testimone come voce di Mario nelle avventure videoludiche in futuro.