Super Mario Maker 2: Nintendo aumenta nuovamente il limite dei livelli da condividere

Nelle scorse ore Nintendo ha ufficializzato tramite il proprio account Twitter che verrà aumentato nuovamente il limite di livelli condivisibili di Super Mario Maker 2. Ora i giocatori potranno creare e condividere col mondo interno fino a 100 livelli, a discapito dei 64 che era possibile condividere in precedenza.

Questo aumento è stato un modo per celebrare e ringraziare gli appassionati per aver caricato in totale 10 mila livelli in tutto il mondo da quando Super Mario Maker 2 è uscito la scorsa estate. L’ultima modifica al gioco ha visto il rilascio dell’aggiornamento versione 2.0, che ha aggiunto una serie di nuove funzionalità, tra cui un nuovo personaggio giocabile, Link di The Legend of Zelda.

Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 7, 2020

Questo secondo aumento del limite di condivisione dei livelli dimostra quanto sia attiva e partecipativa la community di appassionati di Super Mario Maker 2. Anche grazie ai vari aggiornamenti che hanno inserito nuovi contenuti post lancio, i giocatori hanno ora un potenziale infinito di creazione, che esula anche dalla serie di Super Mario come la recente aggiunta di Link e di molti dei componenti di The Legend of Zelda come la Master Sword e le iconiche Bombe.

Secondo NPD Group, Super Mario Maker 2 ha stabilito un nuovo record di vendite nel mese di lancio di un titolo di Mario Maker, superando sia il primo capitolo per WiiU che la versione di per 3DS. Siete pronti a creare nuovi livelli da condividere su Super Mario Maker 2?