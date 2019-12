Super Mario Maker 2: la Spada Suprema di The Legend of Zelda arriverà con un update

Super Mario Maker 2, l’editor di platform game dedicato all’idraulico baffuto più famoso al mondo, si aggiornerà fra pochi giorni, precisamente il 5 dicembre 2019. Si tratta di un update gratuito che introdurrà una serie di elementi aggiuntivi, sia nella forma di oggetti che di nemici. C’è però un elemento speciale che i fan non potranno non adorare: la Spada Suprema, ovvero la spada che esorcizza il male, di The Legend of Zelda.

Come potete vedere nel filmato qui sotto, il primo elemento introdotto sarà Spunzo, un nemico che lancia palle chiodate che possono essere usate anche per interagire nell’ambiente di gioco. Nei livelli innevati, Spunzo lancerà invece palle di neve rotolanti, meno pericolose. Poi, ci sarà il marghibruco, una colonna di sfere piene di aghi che, di notte, volano liberamente; nei livelli innevati, invece, diventa un pupazzo di neve che può essere colpito dall’alto.

Troveremo poi la Moneta congelata, la quale va scongelata con le sfere infuocate. C’è poi il Blocco P che si attiva con un interruttore P per un breve periodo. Si passa poi al blocco a scatto per lo stile di Super Mario 3D World, il quale permette di correre molto più veloce e fare salti più lunghi.

Per quanto riguarda la Spada Suprema, invece, Super Mario Maker 2 la rende un potenziamento che trasforma Mario in Link, ma solo nei livelli in stile Super Mario Bros. In versione Link, Mario è in grado di attaccare con la spada a breve raggio, difendersi con lo scudo, fare un attacco in corsa e anche in caduta. Mario-Link dispone anche di un arco e frecce per raccogliere oggetti troppo distanti. Non finisce qui, però, perché è disponibile anche la classica bomba per aprire percorsi.

Inoltre, sarà aggiunta la modalità Corse Ninji che chiedono di fare una speedrun e competere contro i tempi dei giocatori di tutto il mondo. Nuovi percorsi per questa modalità saranno rilasciati in modo periodico e daranno accesso a oggetti in-game come capi di abbigliamento. Diteci, cosa ne pensate di questo update di Super Mario Maker 2?