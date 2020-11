Super Mario: Nintendo pensa alle novità per i prossimi giochi

Ultimamente, il pensiero e l’attenzione del mondo videoludico è principalmente rivolto alla next-gen, la voglia di dare il benvenuto a PS5 e Xbox Series X è accesa più che mai. Ma in questo panorama dal profumo di novità non dimentichiamoci che la casa di Kyoto con la sua Nintendo Switch è ancora nel vivo del suo ciclo vitale. Pensando a Nintendo, è immediato il collegamento con l’idraulico più famoso di tutti, Super Mario, che da 35 anni ormai sa bene come divertire grandi e piccini.

Super Mario è ormai un’icona del mondo videoludico, ragion per cui in una recente intervista con il Washington Post, Kenta Motokura – il director di Super Mario 3D World e di Super Mario Odyssey, nonché character design per Super Mario Sunshine – ha dichiarato che Super Mario continuerà a divertirci anche in futuro introducendo poteri innovativi e nuovi sistemi per il controllo dei movimenti nei prossimi giochi della serie. Come precisa Motokura, infatti: “Lavoriamo costantemente per creare un Mario che sembri un’estensione del giocatore, mentre escogitiamo azioni migliori e miglioriamo la sensazione di interagire con il mondo circostante. Penso che sia molto probabile che continueremo a vedere nuovi tipi di azioni di Mario in futuro”.

Allo stesso tempo, pensando al passato, Motokura ha affermato di aver apprezzato l’opportunità di riesaminare il catalogo di Super Mario, sentendosi davvero soddisfatto anche per il lavoro svolto negli ultimi 35 anni. “Penso costantemente a quanto siamo fortunati per poterci voltare e guardare questi giochi del passato portando una collezione come questa ai nostri fan. Sento anche l’importanza di continuare a provare cose nuove, a poco a poco, nel nostro lavoro quotidiano” dichiara Mokotura.

Che Super Mario sia motivo di orgoglio per la grande N è un dato indiscusso e anche la risposta che il pubblico continua a dare alla casa di Kyoto è sicuramente uno stimolo continuo a voler far sempre di più, analizzando bene quanto è stato fatto in passato, per continuare ad aggiungere tasselli importanti e offrire fantastici titoli da ricordare nella storia videoludica. Sicuramente Nintendo con la solidità dei suoi franchise non temerà troppo l’arrivo delle due console di casa Sony e Microsoft, considerando che sta continuando a registrare record di incassi.