Super Mario: un nuovo capitolo è in lavorazione?

Non sembra esserci proprio pausa per Super Mario: a quanto pare ci sarebbe un nuovo episodio della serie attualmente in lavorazione.

La saga più famosa dell’intero universo videoludico è con ogni probabilità quella di Super Mario, con il simpatico personaggio che è riuscito nel corso della sua lunghissima carriera a coinvolgere milioni di giocatori con titoli che si sono rivelati poi dei veri e propri classici. Visto il grande ed inimitabile successo del brand è quindi innegabile che Nintendo voglia sfruttarlo a dovere, dedicando al celebre eroe sempre nuovi giochi e prodotti di successo. Non sorprenderà quindi più di molto l’indiscrezione secondo cui il publisher nipponico sia attualmente al lavoro su dei nuovi episodi della serie. Leggi anche: Leggi anche: Monster Hunter World Iceborne x Resident Evil 2: annunciata la nuova collaborazione Leggi anche: Leggi anche: Fortnite: il nuovo matchmaking crea “partite più equilibrate”, ma i giocatori sono preoccupati A svelare tale possibile notizia sono una serie di annunci di lavoro, postati dall’account Twitter ufficiale dell’azienda. Il primo di essi riporta la ricerca di personale per un nuovo titolo action 2D e, sebbene non sia direttamente menzionato il nome di Super Mario in tale annuncio, il fatto che esso sia corredato da immagini dei precedenti episodi in 2D della saga lascia poco spazio all’immaginazione. Un secondo annuncio riguarda invece un nuovo titolo action 3D e, sebbene siano comunque presenti, questa volta i riferimenti a Super Mario son decisamente minori e meno diretti. In ogni caso i posti di lavoro per tale progetto sono a Tokyo, ossia dove risiede la software house incentrate sullo sviluppo dei titoli 3D della celebre saga. Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo della celebre saga in arrivo a breve? Tra gli innumerevoli capitoli ad oggi rilasciati qual è il vostro preferito? Fateci sapere le vostre personali preferenze direttamente nei commenti! Super Mario Maker 2 è l’ultimo titolo dedicato al simpatico idraulico italiano. Se vi interessa potete recuperarlo comodamente per Nintendo Switch a questo indirizzo.