Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe in arrivo sul mercato cinese

Stanno arrivando solo adesso sul mercato cinese alcuni titoli per Switch, come Super Mario Odyssey, arrivati ormai da anni sul nostro mercato. La console Nintendo è stata infatti lanciata sul mercato orientale solo nel dicembre scorso grazie a un accordo con Tencent. L’accordo con il colosso “invisibile” dell’industria videoludica prevede una partnership in base alla quale Tencent mette a disposizione di Nintendo l’infrastruttura online e si occupa dell’adattamento in caratteri cinesi semplificati. I titoli per Switch, inoltre, devono essere approvati prima della pubblicazione.

Proprio in questi giorni Tencent ha dato il via libera a Nintendo per la pubblicazione di due titoli. Oltre a Super Mario Odyssey, la pubblicazione è prevista nei prossimi giorni anche per Mario Kart 8 Deluxe. C’è una particolarità però da tenere in considerazione: questi titoli, infatti, saranno solo ed esclusivamente in edizione digitale non solo in versione e-Shop ma anche con una card da acquistare con il codice. Come bonus per il preordine sono previsti una custodia per documenti nel caso di Super Mario Odyssey e un set di adesivi, invece, per quanto riguarda Mario Kart 8 Deluxe.

Sia Super Mario Odyssey che Mario Kart 8 Deluxe sono previsti in uscita sul mercato cinese il prossimo 16 marzo. Al momento per i due giochi in uscita di Nintendo non è prevista una versione fisica, anche se non è escluso possa arrivare anche in un secondo momento.

Le differenze tra la versione Nintendo-Tencent di Switch e quella internazionale non si fermano qui. Alcuni titoli espressamente sviluppati per il mercato cinese, infatti, non possono essere giocati sulle console degli altri paesi a causa del diverso formato di cartucce. Ci sono però altri titoli sviluppati espressamente per questo mercato, come il gioco di Ubisoft, Raving Rabbids: Journey to the West, che non funzioneranno sulle altre Switch. Le versioni fisiche dei giochi pubblicati per altri mercati saranno invece giocabili sulla versione cinese ma solo offline a causa del passaggio dei già citati server Tencent.