Siete grandi appassionati di mattoncini e vorreste dei set straordinari da aggiunge alla vostra collezione? In tal caso non dovreste farvi scappare questa promozione disponibile su Amazon, attiva su numerose proposte a tema Mario, Sonic e Minecraft. Vi segnaliamo infatti che, tra gli sconti più interessanti inerenti e non alla Gaming Week, da oggi sono disponibili anche moltissimi set Lego in offerta con sconti fino al 20%.

Dato che si tratta di prodotti estremamente ricercati dagli appassionati del settore, vi consigliamo di sfruttare l’occasione fintanto che potete. Le proposte sono molte e varie, per cui vi consigliamo di portare a casa i set che preferite prima che le unità a disposizione terminino!

Le proposte di acquisto sono tante, tra cui set Starter Pack che includono diversi personaggi ed elementi ambientali a tema Super Mario, fondamentali perché includono i personaggi di Lego Peach, Lego Mario, Lego Luigi e molti altri ancora, senza i quali non è possibile “giocare” lungo i percorsi da costruire. Ovviamente, potrete anche acquistare i pacchetti di espansione e collezioni di soli personaggi per i set che già avete in casa!

Il sistema di questi percorsi riconosce i diversi elementi posizionati, come le monete e i nemici e ovviamente i personaggi Lego. In questo modo, possono infatti interagire con il livello di gioco e con il giocatore, a differenza delle più classiche minifigure! Da menzionare sicuramente il Lego Super Mario Starter Pack Avventure di Peach ad appena 50,99€ invece di 59,99€. Include la figura interattiva della Principessa Peach, di Lemmy, di un Toad Giallo e un percorso costruibile.

La figura della Principessa Peach ha un sensore di colore, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce i classici suoni e le musiche del videogame! Avrete la possibilità di giocare guadagnano monete digitali, aiutando la principessa a giocare sull’altalena e molto altro ancora. L’app LEGO Super Mario, inoltre, include tantissime modalità di gioco da non perdere, per assicurarvi sempre il massimo del divertimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!