Ultimamente abbiamo assistito a un cambiamento storico per l’industria del videogioco, con Sony che ha deciso di rilasciare alcune delle proprie esclusive anche nel mercato PC. Una mossa che ha preso in contropiede molti appassionati, ma che ci mostra come l’industria sia pronta anche a questo tipo di cambiamenti. Per una Sony che si apre ad altri mercati, c’è però una Nintendo che rimane strettamente ancorata ai suoi principi, pertanto ad oggi è impossibile immaginare Super Mario e compagnia su altre piattaforme.

Questa situazione fino ad oggi ha impedito all’idraulico baffuto di emigrare in via ufficiale anche sulle altre console non Nintendo, ma nonostante questo, i progetti fan-made proprio con protagonista Super Mario sono tanti. Uno dei più interessanti è senza ombra di dubbio Super Mario Heart of Stars, un progetto realizzato completamente su Dreams, il titolo di Media Molecule disponibile esclusivamente su PS4 e PS5.

Se siete in possesso di una delle due versioni di Dreams vi consigliamo di provare sulla vostra pelle questo Super Mario per PlayStation, se invece siete sprovvisti del titolo targato Media Molecule c’è un lungo video su YouTube che vi permetterà di vedere in azione il titolo fan-made in ogni sua sfaccettatura. Si tratta di un gioco di Mario a tutti gli effetti, e anche il font che compone il titolo del gioco riprende in modo preciso quello ufficiale realizzato da Nintendo.

È incredibile vedere come Dreams sia ormai un vero e proprio mix di esperienze tanto differenti quanto originali. I giocatori non solo creano i propri giochi dei sogni grazie a dei tool ormai sempre più permissivi, ma ci sono anche appassionati che realizzano i sogni di altri utenti, come per esempio provare l’ebrezza di giocare a un titolo che si avvicina spaventosamente a un Super Mario ufficiale ma su una console PlayStation e non Nintendo, un qualcosa che ad oggi è impensabile.