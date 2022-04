Viviamo in un momento videoludico dove molte delle certezze del passato sono state frantumate. Basti pensare a come tantissime esclusive PlayStation siano ormai presenti anche al di fuori delle piattaforme Sony e tranquillamente accessibili anche dai giocatori PC, o di come Microsoft abbia sdoganato in pompa magna un abbonamento a tema videoludico completamente digitale con le grandi uscite presenti fin dal day one. Nonostante questo ci sono cose ancora impossibili da pensare, come per esempio vedere la saga di Super Mario arrivare anche su altre console.

Sembrava impossibile ma a quanto pare è quello che è accaduto proprio su Xbox. Ovviamente non si parla di un capitolo ufficiale della saga di Super Mario, ma stando alle diverse segnalazioni degli utenti, c’è stato un periodo in cui sullo store digitale di Xbox si poteva incontrare anche il famoso idraulico baffuto. Freniamo subito gli entusiasmi però, dato che Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures, questo il nome del gioco, non era poi un’esperienza così brillante.

Il buon Mario è da sempre sinonimo di qualità e divertimento, ma questo emulo del baffone italico non è paragonabile nemmeno a un pixel del vero Super Mario. Del titolo non c’è più traccia sullo store digitale Microsoft, ma si possono trovare degli spezzoni di video su YouTube, grazie ai quali possiamo vedere l’opera in tutta la sua lentezza e pochezza grafica. Insomma, a parte il modello del Mario originale, questa esperienza è sicuramente da dimenticare in tutto e per tutto.

È vero che il mercato videoludico si evolve ad una velocità inaudita, ma ancora oggi ci sembra molto difficile poter vedere, un giorno, le iconiche saghe Nintendo anche al di fuori degli hardware proprietari della compagnia di Kyoto. Ma come si suol dire in questi casi, mai dire mai.