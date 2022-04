Se avete avuto la fortuna di vivere appieno l’era del Nintendo GameCube, non vi sarete sicuramente dimenticati di Super Mario Sunshine. Il platform con protagonista l’icona Nintendo è stato di recente oggetto di un vero e proprio demake, opera dell’artista hut (conosciuto su Twitter come huttaburger), che ha provato a immaginare l’esclusiva del Cubetto del colosso nipponico come un gioco per Game Boy Advance.

Non è la prima volta che hut realizza dei veri e propri demake dei giochi Nintendo. Negli ultimi giorni è toccato appunto a Super Mario Sunshine: l’artista ha realizzato una sorta di versione pixel art di Delfino Plaza. Il tutto, ovviamente, immaginato come se fosse un titolo per la terza console portatile della casa di Kyoto.

Chiaramente, almeno per ora, questa versione non è giocabile. Il lavoro di hut è di fatto molto complesso, ma si “limita” a mostrare semplicemente il comparto grafico che il gioco avrebbe. Dunque no: purtroppo non sarà possibile giocare a Super Mario Sunshine sul Game Boy Advance, ma possiamo almeno farci un’idea di come il titolo sarebbe stato realizzato.

Mario Sunshine except it's one of those weird GBA ports that's kinda like the game but isn't pic.twitter.com/gNtjaSQvFw — hut (@huttaburger) April 26, 2022

Come dicevamo poco sopra, hut è un pixel artist che già in passato ha provato a realizzare dei concept per eventuali demake. Il suo account Twitter è ricco di illustrazioni e proof of concept che rendono i videogiochi in 3D dei veri e propri capolavori in pixel art. Alcune serie che hanno ricevuto questo speciale trattamento sono Sonic the Hedgehog, The Legend of Zelda e Donkey Kong.

I enjoy drawing pixel art mock ups of remakes/new games that don't exist pic.twitter.com/netzOxUXbc — hut (@huttaburger) March 27, 2022

Super Mario Sunshine per Game Boy Advance, almeno per ora, non esiste. Di recente però uno sviluppatore si è lanciato in una vera e propria follia, ovvero realizzare un demake giocabile di Elden Ring per Game Boy. Se siete curiosi di saperne di più, vi abbiamo fornito i primi dettagli su questo pazzo progetto a cliccando qui.