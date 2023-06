La sorpresa più grande del recente Nintendo Direct è stata Super Mario Bros. Wonder, che vede il ritorno della serie principale del franchise dopo più di 10 anni. Il nuovo titolo uscirà il 20 ottobre di quest’anno, e Amazon ha finalmente aperto i preorder!

Assicurarvi la vostra copia già da ora è vantaggioso per due motivi: in primo luogo avrete la certezza che il gioco sarà recapitato a casa vostra al giorno dell’uscita (o addirittura prima, dato che Amazon è nota per “rompere” il day one). Inoltre, se il titolo verrà scontato prima del rilascio, magari durante l’imminente Prime Day, al momento del pagamento vi sarà applicato il prezzo più basso.

Super Mario Bros. Wonder. ritorna alle origini della saga, presentando un gameplay a scorrimento orizzontale 2D, ovviamente con una grafica moderna che vi lascerà a bocca aperta. Oltre alle iconiche figure di Mario, Luigi, Toad e Peach, l’opera introduce nuovi personaggi giocabili come Daisy e Yoshi. Ognuno ha le sue caratteristiche speciali, offrendo una varietà di stili di gioco e strategie da esplorare.

Inoltre, in Super Mario Bros. Wonder sono stati introdotti i “fiori meraviglia”, che trasformeranno il gameplay in modi imprevedibili, offrendo sfide e sorprese che vi terranno incollati allo schermo. Ogni volta che affronterete un livello, avrete la sensazione di essere catapultati in un mondo completamente nuovo, pronto a essere esplorato e conquistato.

Il multiplayer locale fino a 4 giocatori vi consentirà poi di estendere il divertimento a familiari e amici, con cui potrete decidere di immergervi in emozionanti competizioni o collaborare per superare ostacoli e salvare la Principessa Peach. Insomma, Super Mario Bros. Wonder è il gioco perfetto per giocatori di tutte le età: che siate veterani di lunga data o principianti, vi divertirete a scoprire i mondi colorati, affrontare sfide stimolanti e salvare il Regno dei Funghi con i vostri eroi preferiti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata al preorder. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, così da assicurarvi la vostra copia.

