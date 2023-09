Ieri si è tenuta una conferenza Nintendo dedicata interamente a Super Mario Bros. Wonder dove, oltre a una panoramica approfondita sull’opera, è stata annunciata anche una Switch OLED in edizione limitata dedicata. Ebbene, se il vostro hype è aumentato e volete già assicurarvi la vostra copia del gioco, sarete felici di sapere che i preorder sono già aperti su svariati store!

Alla fine di questo articolo troverete una lista che aggiorneremo nel tempo con tutti gli store in cui è disponibile il preorder, cosicché possiate optare per quelli con il miglior prezzo sulla rete. La convenienza nel preordinare il gioco ora è, ovviamente, rappresentata dalla certezza di riceverlo al day one, ovvero il 20 ottobre 2023.

L’offerta più conveniente al momento è rappresentata da eBay, dove potete preordinare Super Mario Bros. Wonder a 49,80€, per un risparmio di ben 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 59,98€ applicato dagli altri store. In alternativa il nostro consiglio è quello di optare per Amazon, dove l’addebito vi sarà scalato al momento della spedizione, applicando il prezzo più basso qualora il titolo dovesse andare in sconto prima del suo rilascio (il che non è improbabile viste le promozioni proposte spesso da Amazon, come per la Gaming Week in corso).

In questa nuova avventura a scorrimento orizzontale in 2D le sorprese e le meraviglie vi attenderanno a ogni angolo: il principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito. Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante.

Dovrete, dunque, lanciarvi in azione per riportare tutto alla normalità, cercando i fiori meraviglia in ogni livello; questi avranno effetti inaspettati, trasformando sia lo scenario di gioco che i personaggi stessi. A tal proposito, potrete scegliere il vostro eroe preferito tra 12 disponibili, il numero più alto finora in un titolo di Super Mario, godendo dell’avventura sia da soli che con altri giocatori, online o in locale.

Super Mario Wonder: dove acquistarlo al miglior prezzo

