Se, come noi, avete una passione per i titoli dedicati a Super Mario, e non vedete l’ora che arrivi sugli scaffali l’attesissimo Super Mario Wonder, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa imperdibile offerta Amazon, che vi permetterà di acquistare a prezzo scontato un bundle a dir poco imperdibile!

Sul portale, infatti, è tornato disponibile l’esclusivo bundle Amazon che vi permetterà di acquistare in coppia gli attesissimi nuovi titoli dedicati a Mario & Family, ovvero il nuovissimo Super Mario Bros Wonders, e l’altrettanto atteso remake di Super Mario RPG, classico (e primo) GDR con protagonista Mario, sviluppato all’epoca da Square: insomma, parliamo di un bundle ottimo, venduto per altro al prezzo scontato di 99,99€!

Bundle Super Mario, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle proposto da Amazon è indubbiamente l’occasione giusta per tutti i fan di Super Mario che vorranno acquistare i due prossimi titoli in uscita su Switch. Si tratta di due giochi con un’uscita molto ravvicinata (a poco meno di un mese l’uno dall’altro) e dunque un acquisto in coppia ha perfettamente senso, specie considerando che il bundle viene proposto a prezzo scontato, visto che ambo i titoli usciranno al prezzo di 59,99€, mentre qui la coppia è venduta a soli 99,99€.

Parliamo quindi di un prodotto per i soli fan? Assolutamente no, poiché se c’è un paradigma comune all’interno della serie di Mario (e nei titoli Nintendo in generale) è certamente quello dell’accessibilità, con la proposta di giochi che possono essere apprezzati da giocatori di tutte le età, ma anche e soprattutto da chi non ha avuto ancora occasione di mettersi alla prova con una delle avventure del baffuto personaggio Nintendo.

Insomma, parliamo di un acquisto che potremmo definire “universale” e che, per altro, è in esclusiva per Amazon, trattandosi di una formula escogitata unicamente dallo store. A tal proposito, ci pare anche doveroso segnalarvi che si tratta di un bundle che, al suo annuncio qualche mese fa, era andato rapidamente esaurito, e senza alcuna possibilità di ulteriori acquisti, almeno fino ad oggi, quando Amazon ha improvvisamente deciso di rimettere online questa sua imperdibile offerta.

Se Super Mario Bros Wonder è un titolo del tutto inedito e carico di novità, Super Mario RPG è invece un titolo del tutto inedito per il solo mercato europeo, giacché all’epoca della sua uscita (era il 1996) il gioco non fu distribuito nei paesi PAL. Questo bundle, dunque, rappresenta certamente un’occasione imperdibile, e per questo vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

