Super Nintendo World: il parco divertimenti si mostra in un video musicale

Nintendo è una società nota a tutti per i suoi videogame, ma attorno a essi gravitano tanti altri elementi: film, prodotti di animazione, merchandising e, fra non molto, anche un parco a tema su suolo giapponese. La casa di Kyoto sta infatti ultimando i lavori per aprire il Super Nintendo World in tempo per l’estate, in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo.

Ora, la grande N ha rilasciato un video trailer musicale dedicato al Super Nintendo World, realizzato in collaborazione con Galantis e Charli XCX. Si tratta di un video in CGI e non mostra il parco in sé e per sé, ma l’idea che vi è alla base: un luogo per radunare tutti i fan e farli divertire con l’ampio e amato mondo Nintendo.

Il Super Nintendo World sarà a Osaka, all’interno degli Universal Studios. Ci saranno una serie di attrazioni a tema, ideate a partire dai principali videogiochi e personaggi dell’universo Nintendo. Per esempio, ci sarà una pista in stile Super Mario Kart, oppure un’area chiamata “Yoshi’s Adventure”. Nel complesso, pare che l’esperienza sarà più interattiva con un’app mobile dedicata e uno smartwatch a tema.

Il parco aprirà entro il 24 luglio, ma saranno rilasciati più dettagli a riguardo nel corso dei prossimi mesi. Per ora non sono in costruzione altri parchi, ma secondo quanto rivelato non è impossibile che ne vengano aperti altri in Nord America e in Europa. Diteci, vi piacerebbe vivere l’esperienza di un Super Nintendo World?