Prezzo TOP su questa dock da viaggio per Switch OLED! (-20%)

Su Amazon oggi potete trovare un'offerta molto vantaggiosa per chi possiede una Nintendo Switch OLED ed è alla ricerca di un modo pratico ed economico per collegare la console al televisore senza dover portare la dock sempre con sé. Questa pratica docking station da viaggio per il modello OLED di Nintendo Switch è un accessorio compatto e leggero, perfetto da portare sempre con sè all'interno della custodia della console. Oggi, grazie a uno sconto del 20% potete acquistarla a soli 26,39€!

Dock da viaggio per Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Una dock da viaggio per Nintendo Switch OLED è la soluzione ideale per tutti coloro che viaggiano spesso e che desiderano poter collegare Nintendo Switch al televisore in qualsiasi occasione, senza necessariametne portare con sé la dock e il caricabatterie originali. Si tratta infatti di un'alternativa piccola e compatta, perfetta da portare sempre con sé e per improvvisare partite multiplayer ovunque voi siate. L'uscita HDMI 4K a 60 Hz assicura un gameplay fluido e senza intoppi, mentre il caricabatterie PD da 36 W è l'ideale per una ricarica rapida e sicura.

Questo accessorio è perfetto anche per chi cerca un’alternativa più compatta e maneggevole alla docking station originale, senza per questo rinunciare ad alte prestazioni.

Questa dock da viaggio per Nintendo Switch OLED è l'accessorio indispensabile per viaggiare con la vostra Switch. Con una potenza di ricarica USB C PD da 36 W garantita dal chip GaN integrato, il dispositivo consente di caricare la console del 100% in sole tre ore. Oggi, grazie a questo ottimo sconto del 20% offerto da Amazon, potete acquistarla a soli 26,39€!

Vedi offerta su Amazon