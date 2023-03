Quando si parla di periferiche gaming, una delle marche più amate e con i prodotti dalla qualità più elevata, è senza dubbio SteelSeries. Dai mouse alle tastiere, passando per cuffie e altoparlanti, il brand danese si riconosce per produrre articoli capaci di accontentare tutti i tipi di videogiocatori, dai neofiti ai professionisti, andando incontro a diverse esigenze e budget. In particolar modo, se stavate pensando di aggiornare il vostro set-up, oggi è l’occasione perfetta, dato che un’ampia selezione di prodotti SteelSeries è in super offerta su Amazon!

Tantissimi articoli sono infatti scontati fino al 44%, permettendovi così di risparmiare decine di euro sull’acquisto di periferiche da gaming eccellenti, che rivoluzioneranno completamente le vostre sessioni di gioco e vi porteranno un passo più vicini all’essere imbattibili. I prodotti disponibili riusciranno ad accontentare qualsiasi tasca, dato che vanno dai 25,00€ in su e rappresentano quindi il compromesso perfetto sia per chi desidera spendere poco che chi vuole raggiungere le massime prestazioni.

Tra le offerte più interessanti vi è il SteelSeries Rival 3 Wireless, disponibile a soli 34,99€ anziché 59,99€. Si tratta di un mouse da gaming bluetooth, dotato di una batteria a lunghissima autonomia che vi garantirà oltre 400 ore di utilizzo ininterrotto. Vi è poi il sensore ottico TrueMove Air, il quale offre le migliori prestazioni della categoria e vi consentirà di raggiungere i 18.000 CPI. Infine, è immancabile la luce LED RGB posta nella rotellina, che dona un pizzico di esuberanza al design sobrio ed elegante.

Per coloro alla ricerca di un nuovo paio di cuffie, vi sono invece le SteelSeries Arctis 5, scontate a 89,99€ al posto di 129,99 e compatibili con PC, PlayStation 5 e Xbox. In questo magnifico headset potrete trovate il microfono ClearCast, ampiamente riconosciuto come il migliore in ambito gaming, che vi fornirà una qualità vocale da studio e un’ottima cancellazione del rumore di fondo. I cuscinetti in tessuto AirWeave lasceranno invece traspirare le vostre orecchie per garantire il massimo comfort anche nelle giornate più calde, consentendovi di immergervi completamente nell’audio di gioco grazie alla tecnologia surround DTS Headphone:X.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli di marca SteelSeries in offerta su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per consultare il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

