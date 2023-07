Ora che ci troviamo nel pieno dell’estate avete più tempo libero e volete dedicarlo a scoprire qualche nuovo titolo? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle promozioni lanciate direttamente da Xbox su un vasto catalogo di videogiochi, con sconti fino al 67%!

Dagli sparatutto ai simulatori sportivi, passando per action, RPG e molto altro, troverete sicuramente qualche gioco che fa al caso vostro, e potrete farlo vostro con un risparmio non da poco. I titoli sono compatibili sia con Xbox One che con Xbox Series X|S, per cui saranno inseriti direttamente nella vostra libreria e potrete accedervi immediatamente dalla console.

Tra le offerte più interessanti c’è senza dubbio Cyberpunk 2077, disponibile a soli 27,99€ invece di 69,99€. Se non avete mai giocato all’opera di CD Projekt Red è il momento perfetto per farlo, dato che tra pochi mesi uscirà la prima e immensa espansione Phantom Liberty.

In questo GDR action open world verrete catapultati nella megalopoli Night City vestendo i panni di un mercenario cyberpunk coinvolto in una lotta per la sopravvivenza. Durante l’avventura avrete il controllo completo della vostra storia, personalizzando non solo il personaggio a vostro piacimento, ma anche lo stile di gioco e la narrazione stessa.

Vi consigliamo anche Red Dead Redemtpion 2, un capolavoro intramontabile e in sconto a soli 19,79€ invece di 59,99€. Il titolo Rockstar Games è tra quelli davvero imprescindibili, come dimostrano gli oltre 175 premi vinti nel corso degli anni. Vestirete i panni di Arthur Morgan, in fuga con la sua banda da agenti federali e cacciatori di taglia; dovrete, dunque, cercare di sopravvivere nel cuore dell’America dura e selvaggia del 1899, in una storia a dir poco coinvolgente.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in sconto sull’Xbox Store, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve.

