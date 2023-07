Con l’arrivo dell’estate il vostro tempo libero è aumentato e state, quindi, pensando di approfittarne per scoprire qualche nuovo titolo? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo agli sconti proposti da Instant Gaming su tantissimi titoli, con ribassi fino all’85%!

Fino al 24 luglio, infatti, un ampio catalogo di giochi per tutte le piattaforme è in super sconto: non vi resta che sfogliare la pagina dedicata a El Dorado e scegliere i titoli che più vi garbano. Dagli sparatutto ai simulatori sportivi, passando per action, gestionali e GDR, l’offerta è talmente varia che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Tra le offerte più interessanti c’è senza dubbio F1 23, l’ultima iterazione della saga racing game uscita da poco più di un mese e già in sconto a 50,99€ invece di 70,00€. Oltre a scoprire il nuovo capitolo dell’appassionante modalità narrativa “Braking Point”, potrete sfrecciare nei nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar.

Inoltre, è stato introdotto il F1 World, il nuovo hub in cui troverete una serie di eventi e contenuti giornalieri, settimanali e stagionali, oltre a un sistema di progressione personalizzato in base al livello tecnico. Potrete, quindi, ottenere potenziamenti e migliorare la vostra vettura, rendendola sempre più veloce e performante.

Vi segnaliamo anche la Remastered per PC di Marvel’s Spider-Man, in sconto a soli 25,49€ invece di 60,00€. In questa versione aggiornata dell’iconico gioco d’azione del 2018 vestirete i panni di Peter Park con l’obiettivo di sconfiggere il super-cattivo Mister Negative. Potrete sfruttare tutte le abilità dell’eroe, saltando, correndo e navigando tramite le ragnatele in un’immensa New York open world.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in sconto su Instant Gaming, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte dureranno pochi giorni.

