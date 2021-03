Super Seducer 3 rimosso da Steam: contenuti troppo espliciti

Valve ha rimosso da Steam la pagina di Super Seducer 3 per contenuti troppo espliciti. La nota esperienza interattiva su ‘metodi infallibili di seduzione’, a quanto pare si è spinta troppo oltre, al punto da ottenere la rimozione dalla nota piattaforma di Valve. Analizziamo assieme la reazione dello sviluppatore e le motivazioni che hanno innescato l’ardua decisione di Steam!

Lo sviluppatore del titolo, Richard La Ruina, si è espresso su Twitter riportando la notizia ai fan della saga, dichiarando quanto segue: “Steam ha BANNATO e rimosso Super Seducer 3 dallo store. Non consentiranno il suo rilascio in nessuna forma. La nostra pagina è scomparsa e le circa 61.700 wish lists sono sparite. Prima di questo mi hanno detto di aspettare ‘approvazione o feedback’. Abbiamo ripetutamente detto che avremmo fatto tutto ciò di cui avessero avuto bisogno“, ha concluso La Ruina.

Il tweet dello sviluppatore è arrivato in seguito al comunicato ricevuto da parte di Steam, che affermava: “Abbiamo finito di rivedere la tua ultima build e non saremo in grado di vendere Super Seducer 3 su Steam. Come abbiamo accennato in precedenza, Steam non fornisce immagini sessualmente esplicite di persone reali. Dopo più invii di build del prodotto e revisioni, riteniamo di trovarci in un vicolo cieco e quindi questa decisione è definitiva. Non abbiamo alcun feedback aggiuntivo o dettagli da condividere, oltre quanto fornito nelle precedenti conversazioni“.

Steam have BANNED and removed Super Seducer 3 from the store. They will not allow it to be released in any form.

Our page is gone and 61,700 wish lists are gone.

Prior to this they told me expect either “approval or feedback”.

We repeatedly said we’d do whatever they needed pic.twitter.com/hVuDcvzL2n

— Richard La Ruina (@RichardGambler) March 20, 2021