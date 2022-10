Masahiro Sakurai, il creatore di Super Smash Bros, ha recentemente condiviso alcuni dettagli riguardo al titolo, offrendo agli appassionati uno sguardo sui primissimi prototipi su cui hanno lavorato in fase di produzione. Il tutto è avvenuto attraverso la pubblicazione di un video dedicato sul suo personale canale You Tube, in cui racconta la gestazione del titolo che ancora oggi tiene incollati i giocatori di tutto il mondo, lanciandosi in dettagli che farebbero gola anche ai semplici appassionati del medium.

Aprendosi su Super Smash Bros Sakurai ha deciso di raccontare nel dettaglio sia la storia dietro alla creazione dei vari personaggi, sia il processo creativo e tecnico nel modellare il design che tutti conosciamo, poi utilizzato con Dragon King: The Fighting Game, primo identificativo del titolo suddetto.

Aprire questo video significa quindi entrare di diritto nella storia dei videogiochi, avendo la possibilità non soltanto di comprendere e apprendere alcune nozioni su un titolo che ha fatto la storia, ma riuscendo a vedere perfino alcuni filmati di quella stessa epoca in cui si cominciava a sperimentare in tal senso, costruendosi un’idea di quello che era questo progetto alle sue origini. Erano gli anni ’90, la loro fine per l’esattezza, e l’incursione della grafica tridimensionale stava letteralmente scardinando tutte le regole creative su cui il settore aveva fondato il suo potenziale fino a quel momento. Così il creatore di Super Smash Bros, a seguito della pubblicazione di Kirby Super Star, cominciò a guardare verso il futuro e verso quelle che erano le possibilità offerte dalla leggendaria Nintendo 64 (ancora oggi emulata ottenendo risultati sorprendenti).

Nel video Sakurai racconta che all’epoca aveva in serbo due proposte per Nintendo: un’avventura con un robot RC costruita sullo stealth e su alcune dinamiche di esplorazione, e un gioco prettamente picchiaduro per quattro giocatori, tutti contro tutti, senza barre della salute, realizzando alcuni prototipi con il fine di presentare una prima importa di questi progetti. Super Smash Bros ebbe il nullaosta per via del fatto che all’epoca urgeva un progetto che potesse essere realizzato rapidamente, costruendo la l’esperienza che tutti conosciamo.