Super Smash Bros. Ultimate: annuncio ai The Game Awards?

Tra le esclusive uscite durante questi primi due anni e mezzo di ciclo vitale, sicuramente Super Smash Bros. Ultimate è una delle più riuscite su Nintendo Switch, con un roster di più di 70 personaggi provenienti dalle migliori serie Nintendo e non. Stando alle ultime indiscrezioni, nelle ultime ore sarebbe stato pubblicato, sul canale YouTube ufficiale di Nintendo, un video privato, che potrebbe inevitabilmente nascondere un imminente annuncio, che potrebbe tenersi proprio in occasione dei The Game Awards.

Per chi fosse interessato a seguire l’evento, esso inizierà all’1.30 orario italiano, nella notte tra giovedì 12 dicembre e venerdì 13 dicembre. Lo stesso titolo, infatti, rientra tra i candidati come Game of The Year, assieme ad altri titoli quali Death Stranding e Luigi’s Mansion 3. Vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Non ci resta a questo punto che attendere la notte di domani, confidando nell’annuncio di nuovi contenuti per il titolo.

E voi, avete giocato a quest’ultimo picchiaduro di casa Nintendo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!