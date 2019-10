Super Smash Bros: “Personaggi di Overwatch nel gioco? Sarebbe fantastico”

Super Smash Bros. Ultimate potrebbe accogliere un personaggio di Overwatch all'interno del proprio roster? Ecco le speranze degli sviluppatori.

Quando Blizzard ha annunciato che Overwatch, il suo popolare “hero shooter” online, sarebbe stato rilasciato anche su Switch, alcuni fan hanno iniziato a ipotizzare che alcuni dei personaggi del titolo avrebbero sfruttato l’occasione per entrare a far parte dell’ampio cast di lottatori di Super Smash Bros. Ultimate sotto forma di DLC. Attualmente nulla è confermato, sia chiaro, ma uno degli sviluppatori di Overwatch ha commentato questa idea.

Parlando unicamente a proprio nome, il game producer Wes Yanagi ha affermato: “In qualità di giocatore e di grande fan [di Super Smash Bros. Ultimate], penso che sarebbe fantastico. Sarebbe un onore se Nintendo scegliesse di introdurre uno dei nostri personaggi in Super Smash Bros.”

Attualmente, all’interno del Super Smash Bros. Ultimate Fighter Pass sono inclusi cinque personaggi DLC: Joker (Persona 5), Hero (Dragon Quest) e Banjo & Kazooie sono già stati rilasciati. Il prossimo sarà Terry Bogard (Fatal Fury). Rimane ancora un nome ignoto per il Pass, ma durante il Nintendo Direct di settembre la compagnia ha confermato che saranno rilasciati altri DLC: c’è quindi molto spazio per un personaggi di Overwatch.

La filosofia dietro la scelta dei personaggi dei DLC è di puntare verso guerrieri “unici e differenti”, secondo le parole di Reggie Fils-Aime (risalenti ad aprile, ovvero prima del suo ritiro). Fils-Aime ha spiegato che il director di Super Smash Bros. non cerca unicamente personaggi tipicamente associati a Nintendo, ma è di più ampie vedute. Come già detto, però, non ci sono conferme di alcun tipo (e nemmeno leak o rumor) sulla possibile introduzione di personaggi di Overwatch nel picchiaduro di Nintendo, ma siamo certi che i fan dei due franchise ne sarebbero molto felici.