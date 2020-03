Super Smash Bros, Shovel Knight non è mai stato preso in considerazione come personaggio giocabile

Tra i numerosissimi personaggi che si sono ritagliati un proprio spazio personale in Super Smash Bros possiamo trovare anche Shovel Knight, celebre protagonista dell’omonimo titolo di Yacht Club Games. Nonostante la discreta popolarità dell’indie il simpatico cavaliere non è però mai riuscito a diventare un vero e proprio personaggio giocabile del picchiaduro di Nintendo, limitandosi a ricoprire solamente ruoli secondari.

A intervenire sull’argomento e a spiegare il perché di tale scelta è stata recentemente proprio Yacht Club Games. A quanto pare Shovel Knight non è mai stato veramente preso in considerazione per essere uno degli innumerevoli combattenti di Super Smash Bros.

Secondo quanto dichiarato da Sean Velasco, il fondatore della software house, Nintendo si è infatti approcciata con loro per avere Shovel Knight solamente come uno dei personaggi richiamabili in soccorso con l’Assist Trophy e non c’è quindi mai stata veramente la possibilità di vedere il simpatico personaggio come giocabile all’interno di Super Smash Bros.

Velasco ha inoltre spiegato che, secondo lui, ciò è dovuto al fatto che Shovel Knight non è un personaggio proveniente direttamente da un first party Nintendo né tanto meno un’icona videoludica presente sul mercato da parecchi anni. Il fondatore di Yacht Club Games non ha comunque ancora perso le speranze e ha infatti dichiarato a conclusione di tale intervento: “Magari nel prossimo capitolo di Super Smash Bros o in qualsiasi episodio futuro della saga Shovel Knight sarà visto come un veterano dell’industria videoludica e potrà quindi essere selezionato per essere un personaggio giocabile all’interno del picchiaduro. In ogni caso per noi è stato un vero onore far parte in minima parte di un titolo come Super Smash Bros.”

Che ne pensate di questa notizia, vi sarebbe piaciuto giocare con il celebre cavaliere armato di pala?