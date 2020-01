Super Smash Bros Ultimate: Byleth disponibile, l’update bilancia i combattenti

Dopo una lunghissima attesa, finalmente il primo Fighter Pack di Super Smash Bros Ultimate volge al termine. Oggi Nintendo ha pubblicato l’aggiornamento 7.0.0 aggiungendo così il supporto per Byleth proveniente da Fire Embelm Three Houses, nuovo personaggio che si unisce al già enorme roster del gioco. Inoltre l’update prevede anche vari miglioramenti al bilanciamento di certi combattenti e nuovi contenuti extra.

Possiamo notare anche l’aggiunta di diversi costumi come quello di Altair, MegaManEXE e Cuphead. Un’altra notizia interessante riguarda il bilanciamento di diversi personaggi nel roster come Yoshi, Donkey Kong, Samus, Kirby, Captain Falcon, Pikachu, Sheik, Bowser, Zelda, Dr. Mario e Ryu. Un corposo aggiornamento quindi, che farà felici sicuramente tutti i giocatori di questo immortale titolo targato Nintendo. Ultima, ma non per questo meno importante, l’aggiunta di diversi spiriti che arriveranno proprio dal mondo di Fire Emblem Three Houses come Dimitri e Dorothea.

Ricordiamo inoltre che per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online sarà disponibile un pacchetto gratuito chiamato “Set Allenamenti degli Spiriti” il quale include: 3.000 SP, 100 Snack (S), 30 Snack (M) e 5 Snack (L), utili per rinforzare gli spiriti durante le nostre avventure. Il Fighter Pack 1 di Super Smash Bros Ultimate volge al termine, ma non preoccupatevi perché Sakurai durante lo scorso Direct ha annunciato un nuovo Fighter Pack, quindi non ci resta altro che aspettare e fare scommesse su chi si unirà presto al roster del gioco.

Avete scaricato Byleth? Siete felici della scelta di Mr Sakurai? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per ulteriori novità riguardante Super Smash Bros Ultimate.