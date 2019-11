Super Smash Bros Ultimate: Il prossimo combattente sorprenderà i giocatori?

Il prossimo personaggio DLC di Super Smash Bros Ultimate potrebbe essere stato appena rivelato tramite un leaker e gli appassionati del brawler Nintendo sono rimasti molto sorpresi. I personaggi inseriti tramite i DLC Fighter Pass sono sempre protagonisti di grandi speculazioni e speranze per i giocatori di Smash, e già in passato diverse voci di corridoio suggerirono l’arrivo di personaggi come il Doomguy e Crash Bandicoot, mai confermati. Tuttavia, secondo un nuovo leak, il quinto personaggio DLC del gioco sarà uno dei più inaspettati.

La voce di corridoio proviene da un presunto leaker che si chiama Monsun. È interessante notare come l’utente aveva già predetto l’annuncio dei Half-Life Alyx un mese prima che accadesse. Non solo il suo precedente leak è stato confermato, ma anche alcuni dei dettagli a cui aveva accennato si sono rivelati veritieri, incluso che sarebbe stato un ambizioso gioco tripla A esclusivo per VR. Adesso Monsum continua a battere il ferro finchè è caldo dicendo che il quinto personaggio DLC per Super Smash Bros Ultimate sarà proprio Gordon Freeman di Half-Life.

Secondo il leaker, il nuovo personaggio sarà annunciato durante i prossimi The Game Awards 2019 il 12 dicembre, esattamente come è stato rivelato Joker di Persona 5 esattamente un anno fa. C’è da dire però, che non è ancora nulla di ufficiale e Nintendo stessa non ha ancora proferito parola riguardo al quinto personaggio del Fighter Pass di Super Smash Bros Ultimate.

Vi ricordiamo che è già stato confermato un secondo Fighter Pass che aggiungerà al gioco una nuova ondata di personaggi tutti nuovi ed unici, quindi, le speculazioni su ciò che potrà accadere in futuro sul Brawler di Nintendo sono ben lungi dal finire. Come vedreste Gordon Freeman in Super Smash Bros? Diteci la vostra.