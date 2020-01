Super Smash Bros Ultimate: Dante si unirà presto al gioco?

Manca solo un ultimo personaggio e poi il primo Fighter Pass per Super Smash Bros Ultimate sarà del tutto completo. Dopo l’arrivo di Joker da Persona 5, i quattro Eroi di Dragon Quest, Banjo & Kazooie e Terry Bogard di Fatal Fury, le speculazioni fatte dagli appassionati sul quinto personaggio DLC sono state numerose; ma c’è un personaggio in particolare che è stato nomina più di una volta, Dante di Devil May Cry.

Brian Hanford, doppiatore che ha dato la sua voce al personaggio V in Devil May Cry 5, recentemente ha preso parte a un podcast AMA, dove ha parlato del suo lavoro. Durante la chiacchierata, si è parlato anche di Super Smash Bros Ultimate, e Hanford ha svelato che sarebbe molto felice di poter vedere il personaggio di V all’interno della serie targata Nintendo.

Entrando nel dettaglio Hanford non è troppo sicuro che vedremo presto il personaggio doppiato da lui in Super Smash Bros o in un eventuale titolo crossover perchè è ancora un personaggio troppo nuovo. “Questa cosa mi uccide. V è un personaggio nuovo, non è ancora entrato nella tradizione di Devil May Cry, quindi non credo che verrà preso in considerazione per entrare a far parte di Super Smash.”

La sua dichiarazione più interessante avviene subito dopo, quando afferma che: “Entrare a far parte di Marvel vs Capcom o Super Smash Bros sarebbe un qualcosa di enorme, ed è quello che succederà a Dante.”. Che sia sfuggita una parola di troppo al doppiatore di V? Oppure sarà proprio Dante l’ultimo personaggio del primo Fighter Pass ad essere aggiunto su Super Smash Bros Ultimate? Diteci cosa ne pensate.