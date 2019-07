Super Smash Bros Ultimate: data di uscita per l’Hero DLC rivelata?

Continuano incessanti le voci sulla data d’uscita dell’Hero DLC di Super Smash Bros Ultimate, contenente il protagonista di Dragon Quest XI. Già in precedenza vi era stata una voce di corridoio che dava quasi per certa la sua uscita nel mese di luglio, voce oramai sfumata, data l’imminente fine del mese senza ancora DLC.

Tuttavia, la data di uscita non sembra essere affatto lontana, dal momento che è fissata (secondo alcune voci) per il 4 agosto. Quest’idea deriva da una nuova pubblicità giapponese di Super Smash Bros Ultimate. Ultimate la quale indica l’uscita dell’Hero DLC con un vago “estate 2019“. Quello che fa maggiormente pensare sul giorno esatto dell’uscita, è che la fine della campagna pubblicitaria è fissata per il 4 agosto, cosa che pensare che in tale giorno, è fissato anche il lancio del DLC.

C’è anche da notare che il 4 agosto, è il giorno delle finali dell’EVO 2019 e il tutto, potrebbe limare perfettamente con la tanto attesa uscita del nuovo personaggio in DLC di Super Smash Bros Ultimate.

7/11 in Japan has a pop up display for Fire Emblem and Hero. (it just says that Hero will be released in the summer).

The pop up display is only until the 4th though. pic.twitter.com/ZXTOwSHogc

— PushDustIn (@PushDustIn) July 24, 2019