Super Smash Bros Ultimate: il DOOM Slayer sarà aggiunto al gioco?

Quando si parla di personaggi ospiti nei picchiaduro e soprattutto in Super Smash Bros Ultimate, la mente dei giocatori vola verso lidi sempre più fantasiosi. Dopo la notizia di un insider che ha svelato Crash Bandicoot, l’amato marsupiale nato dalla mente dei ragazzi di Naughty Dog, si è fatto il nome diverse volte del DOOM Slayer che stuzzicherebbe di certo le fantasie di diversi giocatori. Alcuni di questi infatti si sono chiesti se il protagonista potesse un giorno entrare a far parte dell’enorme roster del brawler targato Nintendo.

Lo sviluppatore di DOOM Eternal, tale Marty Stratton, in una recente intervista ha risposto a diverse domande tra cui una riguardante la possibilità di vedere il Doom Slayer nel titolo. “Non lo so, certo, non siamo andati lì a dire “hey, che ne dite di inserire il Doom Slayer in Super Smash Bros”, ma sicuramente teniamo la porta aperta nel caso ce lo chiedessero, del resto chi direbbe di no?”. Ha inoltre risposto poi alla domanda se glielo avevano chiesto: “Ne abbiamo parlato, non ricordo con chi esattamente, ma qualche chiacchierata c’è stata. Abbiamo un ottimo rapporto con Nintendo dopo l’uscita di Doom nel 2016 su Switch, del resto pensi “Non sarebbe una figata?”, ma alla fine non siamo andati oltre, vedremo in futuro”.

Sarebbe sicuramente una gradita aggiunta per l’ormai enorme roster del gioco, ma la domanda che si pongono un po’ tutti è se Nintendo possa permettere un’aggiunta del genere, del resto il Doom Slayer non è proprio uno stinco di santo, ma comunque chi non lo vorrebbe davvero vedere inserito tra i personaggi Nintendo e non? Noi possiamo solo ripetere le parole di Marty Stratton e, quindi, vedremo in futuro.

