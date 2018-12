Super Smash Bros. Ultimate è stato completamente svelato dai leak

Pare che il weekend di Nintendo non sia stato dei più tranquilli. Di recente, alcune copie di Super Smash Bros. Ultimate sono finite in circolazione e, ovviamente, il gioco è stato piratato e distribuito online. Il passo successivo è ovvio: l’intera rete è stata bersagliata da video di gameplay e filmati. Molti fan hanno involontariamente subito spoiler su vari elementi del gioco.

Nintendo ha quindi iniziato a bloccare i video, ma è chiaro che è impossibile eliminare ogni singolo leak. I dataminer, ad esempio, hanno potuto cercare nei file di gioco ogni dettaglio legato agli Spiriti, dal tipo al numero. Si tratta di elementi che la casa di Kyoto si era ben impegnata a tenere segreti fino alla release.

Sono state scoperte, inoltre, le specifiche su modalità ancora non annunciate, metodi per sbloccare nuovi personaggi, ore e ore di tracce musicali e una grande quantità di costumi per Mii. Il pacchetto completo, in sostanza, è già a disposizione dei più curiosi.

L’uscita dell’opera è programmata per il 7 dicembre. Una data che sembra molto vicina, ma in seguito a questi leak pare più lontana che mai. Non solo Nintendo dovrà continuare a bloccare le informazioni illegalmente distribuite, ma i fan che non desiderano rovinarsi l’esperienza (e visti i numeri delle prevendite, siamo certi che siano molti) saranno costretti a vivere sul “chi va là” per una decina di giorni.