Super Smash Bros Ultimate: fan arrabbiati per la mancanza d’annunci durante i Game Awards

Dopo una lunga serata in compagnia di Geoff Keighley ed i suoi invitati è giunto alla fine anche il Game Awards di quest’anno. Sicuramente l’evento ha saputo impressionarci tutti grazie alla varie premiazioni, ai special guest presenti e oltretutto grazie ai vari annunci esclusivi presentati durante la serata. Durante il gala siamo stati testimoni di annunci bomba che ci hanno fatto “assaggiare” la next-gen. Ma per molti fan, qualcosa è andato storto durante l’evento di ieri notte. La mancanza di annunci riguardante un certo Super Smash Bros Ultimate ha scaturito l’insoddisfazione dei suoi estimatori.

Moltissimi fan del noto picchiaduro Nintendo si sono ritrovati ad affrontare la delusione generale. Durante il gala dei Game Awards la casa nipponica non ha mostrato il minimo dettaglio riguardante i futuri contenuti del gioco. Tanti appassionati di SSBU erano abbastanza sicuri di poter vedere in esclusiva mondiale il futuro DLC del gioco (che andava a presentare i nuovi PG). Persino Nintendo avrebbe alimentato questa speranza durante le scorse settimane, invitando tutti i fan di Super Smash Bros Ultimate a seguire il noto Game Awards 2019.

Le reazioni scatenate in rete dai vari utenti non sono andate a mancare. Infatti moltissimi fan del titolo hanno deciso di mostrare la propria “frustrazione” su Twitter dando così vita a dei post a dir poco ilari. Sicuramente una reazione prevedibile vista pure la nomination del titolo durante il gala di ieri sera. Probabilmente Nintendo ha deciso di riservare i dettagli dei futuri DLC di SSBU per un’eventuale Nintendo Direct.

Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Se invece siete interessati a scoprire tutti i singoli vincitori del Game Awards, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!