Super Smash Bros. Ultimate Guida: come sbloccare rapidamente ogni personaggio

Pur essendo appena uscito, Super Smash Bros. Ultimate è già sulla bocca di tutti. In effetti, la saga è arrivata su Nintendo Switch con un’offerta mai vista prima: 103 livelli, oltre 700 brani e ben 74 personaggi giocabili al day one. Purtroppo, una volta avviata la console si viene immediatamente a conoscenza di una verità assai amara: solamente 8 personaggi sono utilizzabili, mentre gli altri 66 dovranno essere sbloccati combattendo.

Vincendo un paio di match, avrete l’opportunità di affrontare un nuovo personaggio che, in caso di successo, verrà immediatamente sbloccato. Ciò accadrà ogni 10 minuti circa, dunque ci vorranno oltre dieci ore per avere l’intero roster a disposizione, ma Nintendo ha inserito una meccanica utile a ridurre drasticamente il tempo necessario.

Ogni volta che Super Smash Bros. Ultimate viene avviato, il software vuole immediatamente premiare il gesto del giocatore e, alla prima vittoria, consente di sfidare un nuovo personaggio, dunque vi invitiamo a seguire questi step per sbloccare velocemente i combattenti:

Avviate Super Smash Bros. Ultimate.

Selezionate Incontro normale.

Create un nuovo set di regole, impostando il limite di vite a 1.

Sconfiggete il combattente (se volete accelerare ulteriormente, potete affrontare un secondo giocatore umano).

Affrontate il nuovo personaggio e sconfiggetelo per sbloccarlo.

Tornate alla Home e premete X su Super Smash Bros. Ultimate per chiudere il software.

Ripetendo il procedimento, sbloccherete un personaggio in circa 3 minuti, il che vuol dire che con appena più di 3 ore potrete avere a disposizione l’intero roster di Super Smash Bros. Ultimate.

Il procedimento è sicuramente meno stimolante rispetto a quello standard, ma alla fine basterà alternarlo a match online o ad altre modalità per non sentire affatto la noia e avere in men che non si dica tutti i 74 combattenti a disposizione.