Super Smash Bros. Ultimate: i dettagli della patch 1.2.0 che cancella i replay

Come vi avevamo già annunciato, è arrivato l’update numero 1.2.0 di Super Smash Bros. Ultimate. Vi ricordiamo che, da questa versione in poi, tutti i replay precedentemente salvati non sono più disponibili: fortunatamente avete messo al sicuro le vostre vittorie sotto forma di filmato.

Veniamo però ai cambiamenti apportati da questa patch. Vediamoli insieme.

Offline Gameplay

Correzioni alla difficoltà delle sfide

Online Gameplay

Quando si esegue un matchmaking in Partita veloce, il formato delle tue regole preferite avrà una maggiore priorità. Questo potrebbe causare un ritardo nella procedura di matchmaking e ancora non c’è la garanzia che troverai un match impostato esattamente sulle tue regole preferite.

Aumentata la stabilità della connessione all’interno delle Battle Arena (Nota: le opzioni online richiedono una sottoscrizione a Nintendo Switch Online)

Cambiamenti generali

Effettuati dei bilanciamenti al gioco

Varie correzioni al gameplay

Personaggi a cui sono state apportate delle variazioni

Donkey Kong

Link

Kirby

Luigi

Ice Climbers

Young Link

Olimar

Toon Link

Villager

Greninja

PAC-MAN

Duck Hunt

Isabelle

Note di compatibilità

Per usare le funzioni online, il software deve essere aggiornato alla versione più recente

Le funzioni wireless locali non sono compatibili tra una versione 1.2.0 e le versioni precedenti. Per favore, assicurarsi che tutti i giocatori usino la stessa versione del software

I replay creati nelle versioni precedenti alla 1.2.0 non sono compatibili con la 1.2.0. Se vuoi salvare dei replay, dovrai convertirli in filmati prima dell’update del software

Diteci, avete già iniziato a combattere nelle arene di Super Smash Bros. Ultimate? Qual è il vostro lottatore preferito? Li avete già sbloccati tutti?