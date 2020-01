Super Smash Bros Ultimate: ecco quando verrà svelato il nuovo personaggio

Da ormai svariate settimane in rete sono iniziati a circolare i vari rumor sul possibile nuovo personaggio che andrà ad ampliare il roster di Super Smash Bros Ultimate. Già durante la giornata odierna vi abbiamo riportato un particolare leak sul possibile arrivo di Dante (da Devil May Cry) all’interno del picchiaduro Nintendo. Anche se per adesso non ci sono state conferme riguardo quest’ultima notizia, a breve scopriremo tutto sulla futura “new entry” nel brawler di Nintendo.

Non siamo ovviamente venuti a sapere l’identità del nuovo personaggio ma grazie a Masahiro Sakurai sappiamo quando il nuovo combattente verrà rilevato. Attraverso un annuncio fatto da Nintendo stessa abbiamo scoperto che durante il prossimo 16 Gennaio (a partire dalle ore 15.00) Nintendo annuncerà il nuovo lottatore. Con l’occasione dell’annuncio potremmo ovviamente visionare anche il moveset e le varie mosse del personaggio in questione.

La diretta andrà in onda sul canale YouTube di Nintendo. Ovviamente anche noi faremo in modo di riportarvi ogni singola notizia sulle novità di Super Smash Bros Ultimate. Ci tocca quindi aspettare ancora pochi giorni prima di scoprire chi sarà effettivamente questo fantomatico nuovo personaggio. Svariati rumor suggerirebbero anche la presenza di un personaggio appartenente al mondo di Fortnite.

Insomma ormai possiamo aspettarci di tutto quando si va a parlare di Super Smash Bros Ultimate. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che il brawler di Nintendo è attualmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch ed è anche compatibile con la versione Lite della console ibrida.