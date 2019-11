Super Smash Bros Ultimate: niente personaggi inediti nel Direct

Nel Nintendo Direct di domani non verranno svelati ulteriori personaggi inediti per Super Smash Bros Ultimate. Arriva la conferma ufficiale.

Ci eravamo lasciati un paio di giorni fa con la notizia secondo cui Super Smash Bros Ultimate sarebbe il picchiaduro più venduto della storia, con ben 15.71 milioni di copie, superando anche pietre miliari della storia videoludica come Street Fighter II e tanti altri.

Nelle ultime ore, tra le altre cose, è stato annunciato un Nintendo Direct apposito per mostrare i nuovi dettagli e gli aggiornamenti del titolo, presieduto dal director del gioco, Masahiro Sakurai. In particolare, vedrà l’introduzione del personaggio di Terry Bogard come ultimo personaggio del Fighter Pack, direttamente dal mondo di Fatal Fury, che sarà disponibile nel corso di questo mese, nonostante non sia stata ancora comunicata una data precisa a riguardo.

Purtroppo Nintendo sul suo account Twitter ufficiale ha annunciato nel corso delle ultime ore che il Nintendo Direct non svelerà personaggi completamente inediti per Super Smash Bros Ultimate, lasciando presagire che non ci saranno particolari annunci in tal senso.

Questo potrebbe suggerire un futuro annuncio importante in occasione dei The Game Awards 2019, così come successo esattamente l’anno scorso con Joker di Persona 5. Chiaramente queste sono al momento solo supposizioni, pertanto non ci resta che attendere con impazienza il Nintendo Direct di oggi, fissato per le 14 di pomeriggio ora italiana, ed eventuali annunci futuri da parte della compagnia di Kyoto. Nel frattempo diteci, state giocando ancora a Super Smash Bros Ultimate? Cosa ne pensate dei personaggi aggiunti di recente?