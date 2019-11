Super Smash Bros. Ultimate: il picchiaduro più venduto della storia

Super Smash Bros. Ultimate, secondo quanto dichiarato nelle ultime ore, è ufficialmente il picchiaduro più venduto nella storia.

I primi due anni di Nintendo Switch sono stati senz’ombra di dubbio un grande successo per la compagnia di Kyoto, grazie al lancio di numerosi titoli first party di successo come The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Mario Odyssey, il porting Mario Kart 8 Deluxe e, ultimo ma non di certo per importanza, Super Smash Bros. Ultimate.

Proprio per Super Smash Bros. Ultimate arrivano notizie più che sorprendenti: con il rilascio da parte di Nintendo dei suoi ultimi risultati finanziari relativi allo scorso trimestre, è stato annunciato che il titolo ha venduto la strabiliante cifra di 15.71 milioni di copie in data 30 settembre. Il dato suggerisce quindi che il titolo, oltre a posizionarsi secondo nella classifica dei titoli per Nintendo Switch dopo Mario Kart 8 Deluxe, è ufficialmente il picchiaduro più venduto nella storia dei videogiochi.

Super Smash Bros. Ultimate supererebbe quindi alcune pietre miliari del genere, come ad esempio Street Fighter II, bissando anche i numeri complessivi delle versioni Wii U e 3DS di Super Smash Bros., il titolo immediatamente precedente della serie.

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sta ricevendo tutt’ora aggiornamenti da parte di Nintendo, con l’introduzione costante di nuovi personaggi e il probabile arrivo del Cacodemone di Doom e Mallow nel corso dei prossimi mesi, nonostante non ci sia ancora nulla di confermato. Rimanete sintonizzati per saperne di più, sperando in future comunicazioni da parte di Nintendo.