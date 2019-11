Super Smash Bros. Ultimate: arrivano i Pokémon

Un po’ a sorpresa, nel corso della giornata di ieri sono state annunciate le nominations dei The Game Awards 2019, presentate da niente di meno che il giornalista videoludico Geoff Keighley. In particolare, un po’ a sorpresa, tra le nominations del Game of the Year è spiccato Super Smash Bros. Ultimate, l’ultimo picchiaduro di Nintendo uscito a dicembre 2018, in esclusiva per Nintendo Switch.

Il titolo ha registrato ottime vendite nel corso di questi mesi, e sta continuando a ricevere supporto da parte della compagnia di Kyoto con costanti aggiornamenti, che vanno a introdurre personaggi inediti all’interno del roster.

Nel corso della giornata di oggi, Nintendo ha annunciato che prossimamente verranno aggiunti gli Spiriti a tema Pokémon Spada e Scudo, in un evento speciale che avrà luogo rispettivamente dal prossimo 22 novembre fino al 26 novembre, per un periodo complessivo di 5 giorni. Gli Spiriti comprenderanno i tre starter di ottava generazione, oltre ai due Pokémon leggendari, finendo con Corviknight e Morpeko.

Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Nintendo, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi giorni. E voi, state ancora giocando a Super Smash Bros. Ultimate? Qual è il vostro personaggio preferito? Fatecelo sapere subito qui sotto nei commenti!