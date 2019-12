Super Smash Bros. Ultimate celebra il suo primo anno

Nel corso di questi ultimi due anni, la console ibrida Nintendo Switch ha avuto un successo incredibile, arrivando a ben 41 milioni di unità vendute e puntando, secondo agli analisti, a raggiungere i 100 milioni di unità entro i prossimi 3 anni.

Una delle esclusive migliori realizzate dalla stessa Nintendo è Super Smash Bros. Ultimate, uscito esattamente un anno fa, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. Il titolo ha immediatamente ricevuto un successo strabiliante, diventando uno dei picchiaduro più venduti nella storia videoludica.

Durante questi mesi, Nintendo ha continuato a supportare attivamente il gioco con il rilascio progressivo di diversi aggiornamenti. In particolare, nella giornata di oggi, per celebrare il primo anno dall’uscita di Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha così di annunciato, attraverso il suo account Twitter ufficiale, di lanciare un evento speciale, che inizierà il prossimo 6 dicembre e terminerà l’8 dicembre.

L’evento comprenderà i Punti Esperienza triplicati, oltre che i Danni 50%. Vi ricordiamo, inoltre, che Super Smash Bros. Ultimate è candidato ai The Game Awards 2019 per il Game of The Year, pertanto non ci resta che attendere l’evento per saperne di più in merito. E voi, state ancora giocando a Super Smash Bros. Ultimate? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!