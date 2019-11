Super Smash Bros. Ultimate: annunciato l’evento Resident Evil

Nintendo Switch, a ormai 2 anni e oltre dal suo esordio, detiene già diverse esclusive significative prodotte dalla stessa compagnia di Kyoto: partendo dal titolo di lancio The Legend of Zelda: Breath of the Wild, continuando con Super Mario Odyssey e finendo, non di certo per importanza, con Super Smash Bros. Ultimate,

Il titolo ha, tra le altre cose, ricevuto recentemente la nomination per i The Game Awards 2019, in qualità di Game of The Year 2019. Ricordiamo che l’evento si terrà in diretta il prossimo 12 dicembre, pertanto non ci rimane che attendere quel giorno per saperne l’esito.

Nel corso della giornata di oggi, Nintendo ha annunciato un nuovo evento per il gioco. Nella fattispecie, a partire dal prossimo 29 novembre e per una durata totale di 5 giorni (fino al 3 dicembre, quindi), saranno presenti all’interno di Super Smash Bros. Ultimate gli spiriti di Resident Evil, che andranno a includere i personaggi rispettivamente di Chris, Jill, Leon e infine Wesker.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Nintendo, confidando nell’annuncio di nuovi personaggi nel corso dei prossimi mesi. E voi, state giocando ancora a Super Smash Bros. Ultimate? Qual è il vostro personaggio preferito? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!