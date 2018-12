Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai spiega il significato del logo

Tramite un recente video su YouTube, il creatore di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, spiega qual è il significato dell’iconico logo della serie. Ovviamente il director spiega la questione in giapponese e dobbiamo basarci su una traduzione di un utente per comprenderlo.

Quest’ultimo dice, tramite un tweet che potete vedere poco sotto, che le linee che si incrociano rappresentano l’unione di differenti franchise, mentre le risultanti quattro sezioni del cerchio simboleggiano il multiplayer a quattro giocatori.

In a recent video on Nintendo Japan’s Youtube channel, Sakurai was asked what the Smash logo is supposed to represent. He said that the intersecting lines are meant to show the “crossover” nature of the series and the circle divided into 4 sections represents 4 person multiplayer pic.twitter.com/9vZ5iU5cRr

— Kyle McLain (@FarmboyinJapan) December 14, 2018