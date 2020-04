Super Smash Bros Ultimate: nuovi personaggi di Animal Crossing verranno aggiunti come spiriti

Super Smash Bros Ultimate potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il crossover più incredibile di sempre tra i picchiaduro, presentato con un roboante “Everyone is Here“, è da molti considerato lo smash definitivo e probabilmente lo sarà per un bel po’ di anni visto l’annuncio del secondo season pass con altrettanti personaggi che si uniranno all’enorme roster di gioco. Ad oggi abbiamo la certezza che uno di questi sarà un combattente di ARMS titolo targato Nintendo, per gli altri dovremo attendere ulteriori novità da parte di Sakurai durante il corso dell’anno.

Ormai è diventata una vera e propria tradizione per Nintendo rilasciare nuovi spiriti in Super Smash Bros Ultimate ogni volta che viene rilasciato un titolo della casa di Kyoto. Ovviamente il gioco del momento non poteva non essere Animal Crossing New Horizons, il quale ad oggi sta macinando record su record di vendite in tutto il mondo e sta aiutando l’utenza a svagarsi in questo periodo di quarantena. Per celebrare il lancio quindi il famoso brawler aggiungerà quattro nuovi spiriti a tema questo fine settimana.

Verranno quindi aggiunti Castorino, Brunella, Ivano ed i due mitici Dodo Dodobaldo e Dodoardo. L’evento partirà ufficialmente questo venerdì e durerà cinque giorni, quindi segnatevi sul calendario la data se siete interessati a questi nuovi ed esclusivi spiriti. Purtroppo non conosciamo le caratteristiche di questi stickers in quanto il tweet è completamente in giapponese, starà quindi a voi scoprirlo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete a catturare questo spiriti provenienti dall’universo di Animal Crossing? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Super Smash Bros Ultimate e New Horizons.