Super Smash Bros Ultimate: Terry Bogard verrà presentato domani

Tramite una nuova diretta che verrà trasmessa domani verrà presentato Terry Bogard all'interno di Super Smash Bros Ultimate.

Super Smash Bros Ultimate sta per compiere un anno e l’attenzione da parte degli appassionati sembra aumentare sempre più. Durante la giornata di ieri Nintendo ha annunciato che il proprio titolo ha venduto ben 15.71 milioni di copie diventando così il picchiaduro più venduto della storia, superando un caposaldo del genere come Street Fighter 2.

Nintendo tornerà a parlare di Super Smash Bros Ultimate domani 6 novembre alle ore 14:00, quando il director del gioco, Masahiro Sakurai, presenterà il nuovo personaggio scaricabile del titolo, Terry Bogard della serie Fatal Fury, in una nuova video diretta ricca di dettagli della durata di circa 45 minuti, che verrà caricata sul canale ufficiale Nintendo su Youtube.

Insieme all’annuncio del livestream, Nintendo ha anche rivelato che l’aggiornamento 6.0 per il gioco è in arrivo a breve e includerà una serie di modifiche ai personaggi. Questo aggiornamento inoltre renderà tutti i replay delle precedenti versioni di Super Smash Bros Ultimate incompatibili; vi consiglia quindi di convertirli in video appena possibile.

Terry Bogard sarà il quarto personaggio introdotto con il primo Fighter Pass dopo Joker di Persona 5, L’Eroe di Dragon Quest e Banjo & Kazooie. Vi ricordiamo che durante il Direct trasmesso lo scorso E3, Nintendo ha annunciato che sono in sviluppo altri personaggi che verrà introdotti nel gioco tramite un secondo Fighter Pass. Siete impazienti di scoprire tute le caratteristiche di Terry Bogard in Smash? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.