Super Smash Bros Ultimate: l’arrivo di Terry Bogard è imminente?

Stando a un utente di Twitter sembrerebbe che l'arrivo di Terry Bogard di Fatal Fury in Super Smash Bros Ultimate sia praticamente imminente.

Sembra che il prossimo combattente di Super Smash Bros Ultimate, Terry Bogard, potrebbe essere rilasciato nel giro di pochi giorni. Gli appassionati del brawler Nintendo stanno iniziando a domandarsi quando potranno giocare con il personaggio di Fatal Fury. Sebbene non ci sia ancora una data ufficialmente nota, sembra che il rilascio del nuovo personaggio possa essere imminente.

Nintendo stessa ha annunciato un nuovo evento speciale dedicato agli spiriti in Smash Bros Ultimate. Questo evento imminente, che inizierà venerdì 1 novembre, sembrerebbe avere nei titoli di coda una menzione a “SNK Corporation“, va fatto notare che negli scorsi eventi degli Spiriti il copyright di SNK non c’era. Ciò è stato notato dall’utente di Twitter NintenZ, infiammando la community di Smash che sta aspettando l’aggiunta del nuovo personaggio.

https://twitter.com/NintenZ/status/1189556922376183809

É probabile che Terry verrà aggiunto insieme al nuovo evento Spiriti, rendendolo disponibile venerdì 1 novembre 2019. È anche possibile che Nintendo per ora stia semplicemente gettando le basi per l’arrivo di Terry aggiungendo la licenza SNK nei titoli di coda. Nulla è confermato in questo momento, ma stando ai rumor sembra proprio che il personaggio proveniente dall’universo di Fatal Fury possa arrivare proprio durante il mese di novembre.

Terry Bogard sarebbe il quarto personaggio aggiunto tramite il primo DLC Fighter Pass dopo Joker di Persona 5, L’Eroe di Dragon Quest e Banjo & Kazooie. Non si conoscono ancora i dettagli dell’ultimo combattente del pass, ma è già stato reso noto da Nintendo che una nuova ondata di personaggi verrà aggiunta in futuro al termine del primo Fighter Pass. Siete pronti per giocare con Terry Bogard su Super Smash Bros Ultimate? Diteci la vostra.