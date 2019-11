Super Smash Bros Ultimate: Terry Bogard si unisce al gioco oggi

Durante la diretta andata in onda sul canale Youtube NIntendo è stato annunciato che Terry Bogard sarà aggiunto in Super Smash Bros Ultimate oggi.

Solo poche ore fà è andata in onda la diretta di presentazione del personaggio di Terry Bogard all’interno di Super Smash Bros Ultimate. Il game designer del titolo Nintendo, Masahiro Sakurai, ha mostrato agli appassionati del brawler tutte le caratteristiche e i dettagli inerenti al personaggio prelevato direttamente dalla serie Fatal Fury. Inoltre è stato annunciato che Terry sarà scaricabile e giocabile fin da oggi.

Secondo Nintendo, il set mosse di Bogard darà ai giocatori il feeling del più classico gameplay da picchiaduro arcade della serie Fatal Fury, perfettamente inserito nei canoni dello stile di gioco di Super Smash Bros Ultimate. L’introduzione del nuovo personaggio porta anche l’aggiunta di un nuovo scenario chiamato King of Fighters Stadium e 50 brani musicali scelti da un assortimento di titoli SNK.

Terry Bogard potrà essere scaricato singolarmente acquistando il Challegner Pack 4 per 5,99 $ e in alternativa, si potrà trovare anche nel Fighters Pass per 24,99 $ insieme ai precedenti 3 nuovi personaggi rilasciati in passato. Oggi verrà anche reso disponibile un aggiornamento gratuito per Super Smash Bros Ultimate che includerà miglioramenti alla Battle Arena, così come altre lievi migliorie ad altre funzionalità.

Vi ricordiamo che durante il Direct trasmesso nello scorso E3, Nintendo ha annunciato che sono in sviluppo nuovi personaggi che verranno inseriti nel gioco in futuro con un nuovo Fighter Pass completamente slegato dal primo. Avete già provato a fare qualche partita con Terry? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.