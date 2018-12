Super Smash Bros. Ultimate: un DLC a tema Dragon Quest?

Super Smash Bros. Ultimate sta ottenendo un grandissimo successo a livello mondiale, ma la strada non è finita, anzi. Dopo un primo DLC a tema Persona 5 (che include il protagonista, Joker), pare sia ora di rumor sul secondo contenuto aggiuntivo del gioco. Le voci dicono che tutto punta a Erdrick, da Dragon Quest.

Prima di approfondire la questione, vediamo subito se possiamo reputare questo rumor come credibile. La fonte è la stessa che ha parlato di “Persona 5 R” (ovvero la supposta riedizione del gioco, diretta anche a Nintendo Switch), oltre che di Grandblue Fantasy Versus di Arc System Works (rivelatosi poi vero dopo una settimana). Fermo restando che non si tratta di una conferma ufficiale, è sufficientemente credibile.

Quindi, cosa dice il rumor esattamente? Il personaggio sarà Erdrick e tra i suoi costumi ce ne sarà uno che si rifà al protagonista di Dragon Quest 11. Lo stage sarà Alefgard e apparirà uno Slime, la famosa mascotte della saga. Pare inoltre che, a differenza di quanto accaduto con Cloud, Square Enix stia collaborando molto con Nintendo riguardo a questo nuovo personaggio.

Secondo il rumor, lo scopo della compagnia sarebbe di “beneficiare del conseguente marketing oltreoceano per Dragon Quest 11”. È possibile che il riferimento sia anche a Dragon Quest 11 S, annunciato per Switch ma di cui ancora non si conoscono molti dettagli?

Lo ripetiamo, si tratta di un rumor e quindi tutto questo va considerato come una pura speculazione. Speriamo ovviamente che sia vero: a noi piacerebbe combattere nello stage di Dragon Quest. Anche per voi è così?