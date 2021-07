Superhot contro l’autolesionismo, bombardato di recensioni negative

Quello che sta accadendo a Superhot VR nelle ultime ore sta spaccando in due la community di appassionati, dato che un recente aggiornamento ha creato alcune pesanti discussioni. Una patch del gioco, rilasciata il 21 luglio 2021, ha censurato alcune sequenze di gameplay in cui il protagonista è costretto, per fare degli esempi, a sparare a sé stesso o a lanciarsi da grattacieli. Questo perché, come spiegano gli sviluppatori, potrebbero essere intesi come atti di autolesionismo.

La software house ha parlato in merito alla faccenda, scusandosi per il ritardo nella rimozione di queste scene dato che hanno capito che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni utenti. In un messaggio affermano che “tutte le scene che alludono all’autolesionismo sono ora completamente rimosse dal gioco. Quelle situazioni non hanno posto nella realtà virtuale di Superhot. Ci dispiace che ci sia voluto così tanto tempo”.

Questa scelta ha scatenato la rabbia di molti utenti, che hanno iniziato a riempire la pagina del gioco su Steam di recensioni negative, fino al punto di attivare il sistema anti-review bombing di Valve. Nel complesso, gli appassionati lamentano la censura di contenuti che, sebbene molto violenti, erano parte integrante del contesto di Superhot VR. Sono in molti a concordare sul fatto che il team avrebbe semplicemente dovuto lasciare l’opzione per non mostrare quelle specifiche scene piuttosto che rimuoverle completamente.

Da un’altra parte, al contrario, c’è chi difende la software house citando la libertà di trattare il proprio titolo come preferisce, soprattutto se agisce nel tentativo di difendere i più suscettibili. Sebbene la situazione sia particolarmente difficile, lo sviluppatore ha già affermato che apporterà questa modifica anche su altre piattaforme, dimostrando di credere fermamente in questo ideale indipendentemente dalle critiche di chi grida alla censura. Voi cosa ne pensate in merito a questa faccenda? Fatecelo sapere con un commento e restare sintonizzati per non perdere aggiornamenti.