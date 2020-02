Superman: nuovo gioco in sviluppo secondo un leak, ma non è di Rocksteady

L’universo DC sembra essersi risvegliato all’improvviso. Dopo le nuove informazioni da una fonte credibile riguardo al nuovo capitolo di Batman, ora un leak afferma che è in sviluppo un nuovo gioco dedicato a Superman. Si tratta di un’informazione che circola da tempo e l’IP è stata più e più volte associata a Rocksteady, ma le ultime voci affermano che il gioco non è in sviluppo presso tale studio.

Il gioco di Superman pare essere in sviluppo presso Warner Bros, forse nella divisione Montreal che, in questo momento, dovrebbe essere principalmente dedita al nuovo capitolo di Batman, sempre stando alle fonti non ufficiali (comunque credibili, visto i vari teaser rilasciati dalla compagnia nei mesi).

Superman non è un personaggio molto fortunato in ambito videoludico. Il più recente gioco cancellato ufficialmente è “Superman: Man of Steel” di Factor 5, rimasto in produzione per un bel po’ di tempo ma alla fine messo da parte in seguito alla chiusura del team di sviluppo. Da allora, Warner Bros è stata associata al personaggio, con vari rumor su un capitolo open world che hanno iniziato a emergere nel 2013.

Superman non è di certo un personaggio facile da trattare in un videogioco: tutti si aspettano un eroe estremamente potente, con capacità di volo (difficili da realizzare, ricordiamolo) e poteri variegati. Trovare un’ambientazione, una trama e uno stile adatto all’Uomo di Acciaio, considerando gli standard attuali dell’industria, non è affatto semplice.